Bloomberg: Трамп намерен продавать места в "Совете мира" по Газе за 1 млрд долларов

Миллиард долларов за место. Такой минимальный финансовый взнос установила администрация президента США для государств, претендующих на постоянное членство в "Совете мира" по Газе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.



Авторы материала ссылаются на устав Совета. Так, в документе отмечено: глава Дональд Трамп станет первым председателем с правом решать, кого принять в ряды организации. За каждым государством-членом будет закреплено право одного голоса, решения будут приниматься большинством, но всех их сначала должен будет одобрить председатель.