Bloomberg: Зеленский заявил о готовности снова встретиться с Трампом

Зеленский заявил о готовности снова встретиться с Трампом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33b504f6-5e13-4e7d-a945-b081ba01cdd5/conversions/7cdd06ed-fbff-4e5d-b9fa-fb70b0799e3f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33b504f6-5e13-4e7d-a945-b081ba01cdd5/conversions/7cdd06ed-fbff-4e5d-b9fa-fb70b0799e3f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33b504f6-5e13-4e7d-a945-b081ba01cdd5/conversions/7cdd06ed-fbff-4e5d-b9fa-fb70b0799e3f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/33b504f6-5e13-4e7d-a945-b081ba01cdd5/conversions/7cdd06ed-fbff-4e5d-b9fa-fb70b0799e3f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Зеленский готов снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом после их спора в Белом доме, пишет Bloomberg со ссылкой на слова украинского политика.

"Я убежден, что эта ситуация пройдет и дальше нас будут ждать более важные дела", - заявил Зеленский, добавив, что поедет на следующую встречу с американским лидером, если он его пригласит ради конструктивного диалога и решения реальных проблем и серьезных вопросов.