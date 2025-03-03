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Bloomberg: Зеленский заявил о готовности снова встретиться с Трампом
Владимир Зеленский готов снова встретиться с президентом США Дональдом Трампом после их спора в Белом доме, пишет Bloomberg со ссылкой на слова украинского политика.
"Я убежден, что эта ситуация пройдет и дальше нас будут ждать более важные дела", - заявил Зеленский, добавив, что поедет на следующую встречу с американским лидером, если он его пригласит ради конструктивного диалога и решения реальных проблем и серьезных вопросов.
Встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне 28 февраля. Как сообщает телеканал Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.