Более 12,5 тыс. заключенных, сбежавших из тюрем Непала, остаются в бегах
Более 12,5 тыс. заключенных, которые сбежали из тюрем Непала во время массовых беспорядков, до сих пор находятся на свободе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
"Более 12,5 тыс. заключенных, которые сбежали из разных тюрем по всей стране, остаются в бегах", - пишет агентство Agence France-Presse.
Ранее сообщалось, что более 15 тыс. заключенных сбежали из 25 тюрем Непала во время охвативших страну беспорядков. Это самый массовый побег в истории страны. Среди сбежавших - осужденные за убийства, изнасилования, похищения и торговлю людьми. Для поиска и задержания беглецов в стране мобилизованы все силы безопасности.
Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу некоторых мессенджеров и соцсетей. 8 и 9 сентября в крупных городах страны начались масштабные акции против коррупции и запрета социальных сетей. Основными участниками протестов стали студенты и активисты молодежного движения Gen-Z. Премьер страны Шарма Оли подал в отставку. Протестующие подожгли здания государственных учреждений, в том числе парламента, Верховного cуда, прокуратуры, и совершили нападения на дома политиков и чиновников. Согласно последним данным, погибли более 50 человек, более 1,3 тыс. получили ранения.