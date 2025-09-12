Более 12,5 тыс. заключенных, сбежавших из тюрем Непала, остаются в бегах

Более 12,5 тыс. заключенных, которые сбежали из тюрем Непала во время массовых беспорядков, до сих пор находятся на свободе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

"Более 12,5 тыс. заключенных, которые сбежали из разных тюрем по всей стране, остаются в бегах", - пишет агентство Agence France-Presse.

Ранее сообщалось, что более 15 тыс. заключенных сбежали из 25 тюрем Непала во время охвативших страну беспорядков. Это самый массовый побег в истории страны. Среди сбежавших - осужденные за убийства, изнасилования, похищения и торговлю людьми. Для поиска и задержания беглецов в стране мобилизованы все силы безопасности.