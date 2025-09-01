Более 120 тыс. подписей собрала петиция за отставку Макрона

Эммануэль Макрон, фото АП news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6870ca29-6a42-4708-9d02-9919dfecbf44/conversions/01241b7d-59bc-491a-943d-927eb75c49e8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6870ca29-6a42-4708-9d02-9919dfecbf44/conversions/01241b7d-59bc-491a-943d-927eb75c49e8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6870ca29-6a42-4708-9d02-9919dfecbf44/conversions/01241b7d-59bc-491a-943d-927eb75c49e8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6870ca29-6a42-4708-9d02-9919dfecbf44/conversions/01241b7d-59bc-491a-943d-927eb75c49e8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Петиция с призывом к отставке президента Франции Эммануэля Макрона собрала более 120 тыс. подписей, следует из данных на сайте Национального собрания.

"121 928/500 000 подписей", - говорится на странице петиции по состоянию на 15:35 (мск).

Автор петиции Тибо Манье обвиняет французского лидера в "опасных международных обязательствах" и "безответственной внешней политике". Отмечается, что заявления Макрона в отношении России и украинского конфликта представляют "опасную эскалацию, которая может привести к непосредственному вовлечению Франции в крупный конфликт".

Кроме того, критике подверглась позиция Парижа по готовности направить европейские войска в Украину и разрешение на нанесение ударов по российской территории с помощью французских ракет.

"Эти безответственные заявления подвергают Францию риску ответных мер и увеличивают опасность развязывания общеевропейского конфликта. Они свидетельствуют о хаотичном ведении внешней политики, ставящей под угрозу безопасность французского народа", - подчеркивается в тексте петиции.

Помимо этого, Макрону вменяют злоупотребление полномочиями, с помощью которого он смог продвинуть противоречивую пенсионную реформу и сосредоточить власть в руках своего окружения.

Для проведения публичных дебатов по петиции в Нацсобрании необходимо не менее 500 тыс. подписей, полученных как минимум из 30 департаментов или заморских территорий.

Левая партия "Непокорившаяся Франция" 26 августа заявила о намерении внести на рассмотрение в парламент предложение об отрешении главы Пятой республики от власти. В 2024 году партия уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно.