Более 120 тыс. подписей собрала петиция за отставку Макрона
Петиция с призывом к отставке президента Франции Эммануэля Макрона собрала более 120 тыс. подписей, следует из данных на сайте Национального собрания.
"121 928/500 000 подписей", - говорится на странице петиции по состоянию на 15:35 (мск).
Автор петиции Тибо Манье обвиняет французского лидера в "опасных международных обязательствах" и "безответственной внешней политике". Отмечается, что заявления Макрона в отношении России и украинского конфликта представляют "опасную эскалацию, которая может привести к непосредственному вовлечению Франции в крупный конфликт".
Кроме того, критике подверглась позиция Парижа по готовности направить европейские войска в Украину и разрешение на нанесение ударов по российской территории с помощью французских ракет.
"Эти безответственные заявления подвергают Францию риску ответных мер и увеличивают опасность развязывания общеевропейского конфликта. Они свидетельствуют о хаотичном ведении внешней политики, ставящей под угрозу безопасность французского народа", - подчеркивается в тексте петиции.
Помимо этого, Макрону вменяют злоупотребление полномочиями, с помощью которого он смог продвинуть противоречивую пенсионную реформу и сосредоточить власть в руках своего окружения.
Для проведения публичных дебатов по петиции в Нацсобрании необходимо не менее 500 тыс. подписей, полученных как минимум из 30 департаментов или заморских территорий.
Левая партия "Непокорившаяся Франция" 26 августа заявила о намерении внести на рассмотрение в парламент предложение об отрешении главы Пятой республики от власти. В 2024 году партия уже инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона, но безуспешно.
Французский лидер, в свою очередь, заявил, что не собирается досрочно уходить в отставку. Срок его полномочий истекает в 2027 году.