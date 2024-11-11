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Более 140 т загрязненного мазутом грунта вывезли с пляжей Севастополя
Более 140 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта из-за крушения танкеров в Керченском проливе вывезли с пляжей Севастополя, в том числе более 14 тонн в среду, 8 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление губернатора региона Михаила Развожаева.
"За день вывезли для утилизации 14,4 тонны загрязненного мазутом грунта, за все время работ - 140,7 тонны", - сообщил Развожаев в Telegram-канале.
На ликвидации последствий на Северной стороне города и на мысе Фиолент работала группировка спасателей Севастополя, всего 251 человек и 29 единиц техники, 100 сотрудников организаций, подведомственных департаменту городского хозяйства, 50 сотрудников Севприроднадзора и лесхоза, 170 волонтеров, сообщил он. На реабилитации находятся 67 пострадавших птиц, добавил губернатор.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.
Как пишет БЕЛТА, на Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работает пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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