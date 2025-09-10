Более 700 акций и 100 тыс. людей на улицах: Франция протестует против мер жесткой экономии

Во многих городах Франции из-за недовольства населения предложенными властями мерами жесткой экономии проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все", сообщает РИА Новости.

Демонстранты перекрывают дороги, жгут костры, акции перерастают в стычки с полицией.

В Париже начали перекрывать дороги и жечь костры. Однако акции проходят и в других крупных городах Франции.

В Лилле на севере страны была заблокирована местная кольцевая автодорога. После вмешательства полиции движение было восстановлено, пишет газета Voix du Nord.

В Бресте на западе Франции демонстранты в костюме клоунов устроили акцию на кольцевой развязке. Помимо этого, позднее в городе планируется манифестация около крупнейшего в Бретани нефтяного терминала, сообщает газета Parisien.

В Ренне на кольцевой автодороге прошли столкновения с полицией, после того как манифестанты подожгли автобус и заблокировали движение.

На юге в Марселе участники акций перекрывают дороги, создавая большие пробки, сообщает газета Provence. Протестующие также заблокировали вход в несколько старших школ, за чем последовало вмешательство полиции с применением дубинок и слезоточивого газа, сказано в статье.

В центре Тулузы проходят точечные блокировки улиц, в некоторых местах протестующие возвели баррикады, которые затем были разобраны полицией, передаёт телеканал BFMTV.

В Лионе демонстранты предпринимали попытки заблокировать основные улицы города, поджигали мусорные баки, забрасывали полицию камнями, передает телеканал France 3. Демонстранты также перекрывают кольцевую дорогу на востоке города.

10 сентября во Франции проходят массовые протесты под лозунгом "Заблокируем все". В общей сложности по всей стране ожидаются более 700 различных акций, к которым присоединятся 100 тыс. человек.

В связи с отсутствием централизованной организации и единого формата проведения демонстраций власти опасаются возникновением беспорядков.

Среди сторонников протестного движения уже были замечены бывшие участники протестов "желтых жилетов".

В июле бывший премьер-министр Франции Франсуа Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 млрд евро вместо ранее намеченных 40 млрд.

Согласно плану кабмина, пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции, не вырастет бюджет ни одного министерства, кроме минобороны.

Оборонное ведомство, в свою очередь, получит дополнительные 3,5 млрд евро "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире.

Байру также заявил, что для снижения бюджетного дефицита "французам нужно больше работать".

В частности, он предложил сделать два праздничных дня рабочими (например, перестать считать официальным праздником День победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая). Объявленные правительством меры вызвали сильное возмущение французов.