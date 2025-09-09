3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Более 75 % французов поддержали решение Нацсобрания о вотуме недоверия Байру
Более 75 % французов одобрили решение Национального собрания (нижней палаты парламента), которые выдвинули вотум недоверия премьер-министру страны Франсуа Байру. Таковы результаты опроса, который провела компания Toluna Harris Interactive по заказу радио RTL, информирует ТАСС.
Согласно данным опроса, среди 813 респондентов вотум недоверия одобряют 76 %. При этом между представителями правого и левого политических лагерей сложился консенсус: среди сторонников правой партии "Национальное объединение" за отставку премьера выступают 95 % опрошенных, а среди их оппонентов из левых партий, таких как "Зеленые", "Неподчинившаяся Франция" и Социалистическая партия, отставку поддерживают 93 %, 91 % и 87 % соответственно. Процент тех, кто поддерживает решение нижней палаты парламента, высок даже среди сторонников партии президента Эммануэля Макрона "Ренессанс" (47 %) и партии "Республиканцы" (47 %). Сообщается, что три четверти респондентов считают Байру главным виновником сложившейся ситуации.
Другой опрос, проведенный Французским институтом общественного мнения по заказу телеканала LCI, показал, что 61 % французов также выступают за роспуск Национального собрания и досрочные парламентские выборы. По информации RTL, 66 % респондентов поддержат и отставку президента страны.
Байру уже прибыл в Елисейский дворец, чтобы представить президенту республики прошение об отставке.
8 сентября большинство депутатов Национального собрания Франции проголосовали против доверия правительству страны после программной речи Байру. В ходе состоявшихся в понедельник слушаний он указал на кризисную ситуацию в экономике страны, прежде всего за счет быстрого роста государственной задолженности. Он также защищал представленный им в июле план по ограничению государственных расходов, в соответствии с которым экономия должна была составить почти 44 млрд евро в 2026 году.
Представители оппозиции раскритиковали премьера, заявив, что политика последовательно сменявших друг друга правительств, а также президента Макрона привела к нынешней ситуации. Представители Социалистической партии и "Национального объединения" при этом заявили о готовности сформировать новое правительство, тогда как депутаты от "Неподчинившейся Франции" выступили за отставку президента страны и намерены 9 сентября инициировать соответствующую процедуру в парламенте.