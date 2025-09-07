3.70 BYN
Более половины жителей Польши против вступления Украины в НАТО
Автор:Редакция news.by
Более половины жителей Польши категорически против членства Украины в НАТО, каждый 7-й опрошенный затруднился с ответом и лишь 33,5 % - за. Такими результатами опроса поделился польский социологический институт Irbis.
Откровенный скепсис населения контрастирует с официальной позицией Варшавы и ставит под вопрос единство западной поддержки Киева.
Цифры соцопроса говорят сами за себя: поляки не готовы рисковать безопасностью страны ради вступления Украины в альянс.