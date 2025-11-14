3.68 BYN
Британия объявила о строительстве первой в стране мини-АЭС
Автор:Редакция news.by
Правительство Великобритании объявило о строительстве первой в стране мини-АЭС на острове Англси в Уэльсе. Проект рассматривается как важнейшая отправная точка для золотого века ядерной энергетики в Соединенном Королевстве и современный способ укрепить энергетическую независимость.
Станция будет оснащена тремя малыми модульными реакторами, которые разработала компания "Роллс-Ройс". С появлением станции будут созданы 3 тыс. рабочих мест, а также она обеспечит электроэнергией более 3 млн домов уже в 2030-х годах.
Выбор площадки вызвал недовольство американской стороны, которая планировала реализовать в этой локации свой крупный атомный проект.