Британия объявила о строительстве первой в стране мини-АЭС

Правительство Великобритании объявило о строительстве первой в стране мини-АЭС на острове Англси в Уэльсе. Проект рассматривается как важнейшая отправная точка для золотого века ядерной энергетики в Соединенном Королевстве и современный способ укрепить энергетическую независимость.

Станция будет оснащена тремя малыми модульными реакторами, которые разработала компания "Роллс-Ройс". С появлением станции будут созданы 3 тыс. рабочих мест, а также она обеспечит электроэнергией более 3 млн домов уже в 2030-х годах.