Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко в программе "Актуальное интервью" проанализировал причины отказа европейских союзников США участвовать в недавней операции против Ирана, а также оценил последствия этого решения для Европы и перспективы изменения геополитической ситуации.

Обсуждая недовольство Дональда Трампа действиями союзников по НАТО, которые не захотели поддерживать Вашингтон и Тель-Авив, парламентарий отметил, что изначально эта операция была авантюрой, очевидной даже для невооруженного взгляда.

Кроме того, европейский сегмент альянса уже вовлечен в боевые действия. "Европа уже ведет боевые действия, пусть руками украинцев, но, тем не менее, и вооружение, и материальные ресурсы однозначно тратятся европейские, - пояснил Анатолий Булавко. - При этом Европа находится не в самом лучшем экономическом положении".

НАТО news.by

По мнению депутата, для европейских стран было важно "не испачкаться", поскольку все понимают: рано или поздно боевые действия завершатся, и нефть придется покупать у арабского мира. В этой ситуации союзники США стремятся сохранить "красивое лицо" и продемонстрировать добрые помыслы, что является игрой с дальним прицелом.

Произошедшее, по словам Анатолий Булавко, стало показателем истинного единства внутри Североатлантического альянса, которое так активно транслируется на весь мир.

Отвечая на вопрос о просчетах Трампа и Израиля при планировании операции, депутат обратил внимание на роль искусственного интеллекта. Существует мнение, что основу планирования составлял ИИ, который принимал решения на основе изучения базы данных о конфликтах XX века - Югославии, где цель была достигнута только силами воздушной операции, или событиях в Украине, когда удалось сменить власть без ввода войск.

"Почему бы искусственному интеллекту на основе этого массива данных не сделать вывод о том, что если выбить руководящий состав государства и вооруженных сил какой-либо страны, в том числе и Ирана, не начнется пресловутый управляемый хаос, в результате которого к власти придут "правильные" люди? - задался вопросом Анатолий Булавко. - Но искусственный интеллект, как в XX веке и гитлеровское руководство, не просчитали аспекты, связанные с человеческим фактором: моральным и религиозным".

Искусственный интеллект news.by

Парламентарий подчеркнул, что именно это стало ключевым просчетом. Сегодня позиция Ирана такова, что даже предоставление своей территории для американских или израильских баз уже является основанием для вовлечения в конфликт. Инициаторы рассчитывали на блицкриг, но теперь разгребать последствия приходится людям, а многие страны не понимают, как выйти из сложившейся ситуации.

Говоря о реакции Трампа на позицию союзников, Анатолий Булавко выразил уверенность, что она не заставит себя долго ждать. Он напомнил, что недавно европейцы праздновали мнимую энергетическую независимость от России, однако сейчас оказались на "энергетической игле" Соединенных Штатов.

"Трамп не стесняется шантажировать своим преимуществом на энергетическом поле, - отметил депутат. - Экономику Европы ждут еще более сильные потрясения".

Белый дом в США news.by

Он обратил внимание не только на сокращения на крупных промышленных гигантах вроде Volkswagen или Lufthansa, но и на проблемы в аграрном секторе: европейские фермеры столкнулись с серьезными трудностями из-за роста цен на топливо и удобрения.

"А готов ли конечный потребитель из своего кармана, который и так стремительно худеет, оплачивать эти геополитические коллизии? - спросил Анатолий Булавко. - Думаю, нет".

По мнению депутата, риторика о возможном возобновлении переговоров ЕС с Россией будет набирать обороты, однако политика Москвы сегодня стала исключительно прагматичной.

"Просто ради красивой картинки они на переговоры не пойдут, - отметил он. - Они пойдут за конечным, конкретным результатом. Как это будет происходить, с какими лицами они придут в Россию, которые поливали ее неизвестно чем в течение достаточно большого промежутка времени, - это очень большой вопрос".

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анатолий Булавко news.by