C начала 2025 года экспорт зерна из Украины в ЕС упал более чем на 25 %
Автор:Редакция news.by
Европейские союзники Киева нанесли по нему же экономический удар. С начала года экспорт зерновых культур из Украины в Евросоюз упал более чем на четверть.
С возобновлением пошлин ЕС украинскую сельхозпродукцию стало невыгодно сбывать на территории Европейского союза, ко всему она не выдерживала конкуренцию с местными фермерами.
До возобновления пошлин ситуация была противоположной. Европейские аграрии массово протестовали решению властей способствовать сбыту украинского зерна, ведь цены были значительно ниже, чем у местных фермеров.
По сравнению с 2024 годом Киев на продаже своей продовольственной культуры потерял более 1,5 млн долларов.