Европейские союзники Киева нанесли по нему же экономический удар. С начала года экспорт зерновых культур из Украины в Евросоюз упал более чем на четверть.

С возобновлением пошлин ЕС украинскую сельхозпродукцию стало невыгодно сбывать на территории Европейского союза, ко всему она не выдерживала конкуренцию с местными фермерами.

До возобновления пошлин ситуация была противоположной. Европейские аграрии массово протестовали решению властей способствовать сбыту украинского зерна, ведь цены были значительно ниже, чем у местных фермеров.