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Чем Херсонщина может быть интересна белорусскому бизнесу, рассказал Боделан
Херсонщина сегодня - это регион больших перемен и надежд, который после вхождения в состав Российской Федерации получает беспрецедентную поддержку. Сейчас там строятся дороги, восстанавливается вся инфраструктура, ремонтируются школы и детские сады.
Заместитель губернатора Херсонской области, глава представительства Херсонской области в Москве Владимир Боделан в "Актуальном интервью" рассказал о сотрудничестве с Беларусью по линии сельского хозяйства и бизнес-сотрудничестве.
"Конечно, мы ждем у себя на территории белорусских партнеров, инвесторов или тех же сельхозпереработчиков с большим опытом, которые готовы помогать развивать наш регион. Мы сегодня каждого бизнесмена, который приходит к нам в регион называем бизнес-патриотом. Это те люди, которые, невзирая на сложности, готовы рисковать, делиться своим опытом", - подчеркнул Владимир Боделан.
На вопрос о том, что может быть интересно белорусскому бизнесу на Херсонщине, политик ответил, что эта территория свободна от конкуренции. "То есть сегодня занять нишу на рынке любой другой области, то там рынок уже весь разобран. Нам же в этом еще пока готовы помогать наши друзья, наши соседи. Нам готовы помогать в реализации нашей продукции, помогать в организации производства этой продукции", - сказал Владимир Боделан.