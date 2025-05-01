Чем Херсонщина может быть интересна белорусскому бизнесу, рассказал Боделан

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/887ee3fc-cfdd-4525-a46e-b14d3ea2768a/conversions/b39e43dc-cc9f-4a5e-b9ea-726e3adb35c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/887ee3fc-cfdd-4525-a46e-b14d3ea2768a/conversions/b39e43dc-cc9f-4a5e-b9ea-726e3adb35c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/887ee3fc-cfdd-4525-a46e-b14d3ea2768a/conversions/b39e43dc-cc9f-4a5e-b9ea-726e3adb35c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/887ee3fc-cfdd-4525-a46e-b14d3ea2768a/conversions/b39e43dc-cc9f-4a5e-b9ea-726e3adb35c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Херсонщина сегодня - это регион больших перемен и надежд, который после вхождения в состав Российской Федерации получает беспрецедентную поддержку. Сейчас там строятся дороги, восстанавливается вся инфраструктура, ремонтируются школы и детские сады.

Заместитель губернатора Херсонской области, глава представительства Херсонской области в Москве Владимир Боделан в "Актуальном интервью" рассказал о сотрудничестве с Беларусью по линии сельского хозяйства и бизнес-сотрудничестве.

"Конечно, мы ждем у себя на территории белорусских партнеров, инвесторов или тех же сельхозпереработчиков с большим опытом, которые готовы помогать развивать наш регион. Мы сегодня каждого бизнесмена, который приходит к нам в регион называем бизнес-патриотом. Это те люди, которые, невзирая на сложности, готовы рисковать, делиться своим опытом", - подчеркнул Владимир Боделан.