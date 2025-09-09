Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Члены политбюро ХАМАС выжили после израильского удара по Дохе

Члены политбюро ХАМАС выжили после израильского удара по Дохе

Телеканал Al Jazeera утверждает, что члены политбюро ХАМАС, включая главу переговорной делегации и лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейю, выжили при израильском ударе по катарской столице Дохе, информирует ТАСС.

В столице Катара произошло несколько мощных взрывов

Ранее саудовский телеканал Al Hadath сообщил со ссылкой на источники, что аль-Хейя, а также глава офиса ХАМАС за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой движения на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин погибли в результате израильской атаки. 

ХАМАСвзрывКатар