Члены политбюро ХАМАС выжили после израильского удара по Дохе

Телеканал Al Jazeera утверждает, что члены политбюро ХАМАС, включая главу переговорной делегации и лидера движения в секторе Газа Халиля аль-Хейю, выжили при израильском ударе по катарской столице Дохе, информирует ТАСС .

Ранее саудовский телеканал Al Hadath сообщил со ссылкой на источники, что аль-Хейя, а также глава офиса ХАМАС за рубежом Халед Машааль и командующий ячейкой движения на Западном берегу реки Иордан Захер Джабарин погибли в результате израильской атаки.