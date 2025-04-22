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"Чтобы славяне убивали друг друга" - зачем европейские элиты едут в Украину 9 мая
В Украине с 2023 года 9 мая празднуется не День Победы, а День Европы. И по этому случаю в Украину приглашаются руководители европейских стран. зачем такм собираются западные элиты в этом году, рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анжелика Курчак в "Актуальном интервью".
Как отметила депутат, главы европейской дипломатии Кая Каллас высказалась о необходимости поехать лидерам ЕС в этот день именно в Украину. При этом она ориентировала на то, чтобы европейские элиты высказывали всяческую поддержку военному конфликту и обещали предоставить военную помощь.
По словам Анжелики Курчак, история повторяется, ведь когда-то страны Европы, которые были на стороне Гитлера, настраивали фашистскую Германию на восток, против коммунизма и против большевизма.
Анжелика Курчак:
"На сегодняшний день Украина - инструмент в руках западных нацистских сил для того, чтобы организовать новый поход. И они приедут 9 мая в Украину не праздновать Победу, а вынашивать новые военные планы против России, фактически против славянского мира, против нас".
Депутат также напомнила: "В 1930-е годы в Европе нацистская партия была не только в Германии. В 14 странах Европы к руководству приходили фашистские партии. Они же, как я уже сказала, подталкивали нацистскую Германию к завоевательным походам для того, чтобы получить от этого свои дивиденды. Ничего нового и сейчас. Хотя им нужно помнить, что порядка 1 млн советских людей погибло на полях Европы, освобождая 16 стран от нацизма, от оккупации".
"Сегодня посмотрите, как Европа сплотилась вокруг Украины, всячески ей оказывает военную помощь. Для того чтобы славяне убивали друг друга. Это снова делается для того, чтобы разделить территорию, захватить эту территорию, чтобы установить новое рабство 21 века, - подчеркнула Анжелика Курчак. - Вот они причины, по которым фашизм в Европе снова возрождается".