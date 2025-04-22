В Украине с 2023 года 9 мая празднуется не День Победы, а День Европы. И по этому случаю в Украину приглашаются руководители европейских стран. зачем такм собираются западные элиты в этом году, рассказала депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анжелика Курчак в "Актуальном интервью".

Как отметила депутат, главы европейской дипломатии Кая Каллас высказалась о необходимости поехать лидерам ЕС в этот день именно в Украину. При этом она ориентировала на то, чтобы европейские элиты высказывали всяческую поддержку военному конфликту и обещали предоставить военную помощь.

По словам Анжелики Курчак, история повторяется, ведь когда-то страны Европы, которые были на стороне Гитлера, настраивали фашистскую Германию на восток, против коммунизма и против большевизма.

Анжелика Курчак:

"На сегодняшний день Украина - инструмент в руках западных нацистских сил для того, чтобы организовать новый поход. И они приедут 9 мая в Украину не праздновать Победу, а вынашивать новые военные планы против России, фактически против славянского мира, против нас".

Депутат также напомнила: "В 1930-е годы в Европе нацистская партия была не только в Германии. В 14 странах Европы к руководству приходили фашистские партии. Они же, как я уже сказала, подталкивали нацистскую Германию к завоевательным походам для того, чтобы получить от этого свои дивиденды. Ничего нового и сейчас. Хотя им нужно помнить, что порядка 1 млн советских людей погибло на полях Европы, освобождая 16 стран от нацизма, от оккупации".