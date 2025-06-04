CNN: Импортные пошлины уже третий месяц снижают промышленную активность в США

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Масштабные импортные пошлины, введенные администрацией президента Дональда Трампа, уже третий месяц подряд способствуют снижению промышленной активности в США и вызывают серьезные сбои в цепочках поставок, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на майский опрос Института управления поставками (ISM). Об этом сообщают РИА Новости.

По данным исследования, уровень промышленного производства в стране продолжает снижаться, а менеджеры предприятий связывают происходящее с тарифной политикой Белого дома. Один из респондентов заявил, что "сбои в цепочках поставок от пошлин сопоставимы с последствиями пандемии COVID-19". Другой отметил, что "сокращения или задержки в государственных расходах, а также пошлины создают хаос - никто не хочет рисковать и закупать продукцию впрок".

CNN пишет, что бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены за свой счет компенсировать рост издержек из-за тарифов. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления Трампа, поскольку ранее он уже не раз смягчал свои меры после резкой реакции инвесторов.

Хотя администрация неоднократно обещала скорое заключение торговых соглашений, за два месяца с начала действия тарифов в апреле было достигнуто лишь одно - с Великобританией, и то в форме рамочного соглашения. Попытка ускорить переговоры привела к тому, что Управление торгового представителя США накануне разослало партнерам письма с требованием представить "лучшие предложения" до 5 июня.

Между тем, как отмечает телеканал, американский рынок продолжает испытывать давление. Во вторник котировки Уолл-стрит сначала пошли вниз на фоне опасений негативного влияния пошлин на экономику США, но затем восстановились благодаря позитивной статистике по рынку труда и росту технологического сектора.