Corriere della Sera: НАТО поставляет ВСУ устаревшие дроны
Издание Corriere della Sera со ссылкой на украинского военного сообщает, что Союзники по НАТО поставляют Украине устаревшие беспилотники, пишет РИА Новости.
"Да, но в них нет необходимости, они оказываются устаревшими. Теперь уже мы, украинцы, учим союзников в Европе и США технологиям ведения новой войны в воздухе", - сказал газете 48-летний офицер батальона спецназначения
"Тайфун" нацгвардии Украины, отвечающий за координацию подразделений БПЛА в Донбассе, отвечая на вопрос журналиста о том, получают ли они дроны союзников по НАТО.
По словам собеседника издания, их подразделение занимается модификацией коммерческих дронов, производимых украинским компаниями, для боевых нужд. Кроме того, он посетовал, что РФ обладает большим числом беспилотников по сравнению с Украиной.