Издание Corriere della Sera со ссылкой на украинского военного сообщает, что Союзники по НАТО поставляют Украине устаревшие беспилотники, пишет РИА Новости.

"Да, но в них нет необходимости, они оказываются устаревшими. Теперь уже мы, украинцы, учим союзников в Европе и США технологиям ведения новой войны в воздухе", - сказал газете 48-летний офицер батальона спецназначения

"Тайфун" нацгвардии Украины, отвечающий за координацию подразделений БПЛА в Донбассе, отвечая на вопрос журналиста о том, получают ли они дроны союзников по НАТО.