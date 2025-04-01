Демократ Букер в Сенате говорил более 25 часов, выступая против действий Трампа

Американский сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Кори Букер в понедельник, 31 марта, вышел на трибуну в Сенате и сказал, что останется там до тех пор, пока будет "физически в состоянии". Таким образом он выразил протест против действий президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Euronews.

Во вторник, 1 апреля, Букер покинул зал заседаний Сената после рекордного по продолжительности выступления. Оно длилось 25 часов и 5 минут. Отмечается, что ему помогали коллеги-демократы, которые давали ему передышку в выступлении, задавая вопросы из зала Сената. Букер побил рекорд, установленный 68 лет назад тогдашним сенатором Стромом Термондом из Южной Каролины, который в течение 24 часов и 18 минут выступал против Закона о гражданских правах 1957 года.

В материале Euronews говорится, что этот исторический рекорд был призван продемонстрировать сопротивление демократов масштабным действиям президента Дональда Трампа. Демократы пытаются показать своим разочарованным сторонникам, что делают все возможное, чтобы противостоять его программе. В своей речи Букер раскритиковал сокращения отделений социального обеспечения, проводимые Департаментом эффективности правительства (DOGE), который курирует Илон Маск. Он также зачитал "письма избирателей".

Букер, для которого это второй сенатский срок, пытался выдвинуться кандидатом в президенты в 2020 году, но не преодолел порог, необходимый для участия в дебатах. Сейчас, когда демократы ищут новое поколение лидеров, разочаровавшись старожилами наверху, речь Букера может закрепить его статус ведущей фигуры в партии.