Дипломатический покер - кто оказался победителем в переговорах на Аляске и в Вашингтоне?
Автор:Евгений Горин
На Аляске Дональд Трамп, известный своей любовью к сильным лидерам, встречал Путина с королевскими почестями - красная ковровая дорожка, аплодисменты (позже вырезанные из официального видео Белого дома). Даже совместная поездка в президентском Cadillac - честь, которой удостаивались лишь избранные.
За тремя часами переговоров последовали восьмиминутная речь Путина и трехминутная - от Трампа. Первый говорил об "исторической общности и традиционной дружбе", похвалил Трампа ("если бы он был президентом, войны бы не было") и повторил тезисы о "необходимости устранения первопричин кризиса".
Трамп оказался лаконичнее: "Мы не смогли найти полного понимания, пока сделки нет".
Позже в интервью Fox News он добавил, что теперь "все зависит от Зеленского", намекая на необходимость уступок со стороны Украины, и не исключил территориальных изменений: "Будет больше земель у России".
Что получилось на Аляске: Путин вернулся на мировую арену, получил легитимацию и символические почести. Трамп продемонстрировал свою "исключительность" как переговорщика.
По данным Financial Times, Владимир Путин требовал полного вывода украинских войск из Донецкой и Луганской областей, предлагая "заморозить" линию фронта в Запорожской и Херсонской областях без дальнейших претензий на их расширение. Стороны договорились продолжать переговоры.
Что не получилось: какого-либо прорыва, кроме договоренности о дальнейших встречах.
Всего через три дня после Аляски, 18 августа, в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Это была попытка "противовеса" Аляске.
Зеленский хоть и без галстука, но уже был в костюме. Он прилетел в Вашингтон с четкой позицией - никаких территориальных уступок.
В течение нескольких первых минут встречи он 16 раз сказал Трампу "спасибо" - урок усвоен после мартовских упреков вице-президента Джей Ди Вэнса о "неблагодарности".
Трамп настаивал что Зеленскому "нужно проявить гибкость" (то есть, пойти на территориальные уступки). А гарантии безопасности Украине должны предоставить европейцы. Таким образом, Вашингтон снимает с себя основную ответственность. В общем, Зеленский и еврокомпания были не в восторге.
Трамп как режиссер политического театра - на Аляске он дал Путину сцену для легитимации, но не дал побед, в Вашингтоне он создал видимость поддержки Украины, но переложил реальную ответственность на Европу и самого Зеленского.
Кто же кого переиграл? Путин - безусловный победитель в символическом плане. Он вышел из международной изоляции, получил трибуну для изложения своей версии событий и укрепил внутренний имидж, но уступок не добился - санкции остаются, война продолжается.
Трамп - тактический победитель. Он укрепил свой имидж "миротворца", переложил ответственность на других и избежал немедленного кризиса, но стратегически он проигрывает - союзники недовольны, Украина не сдалась, Россия не сдалась.
Зеленский - тактический проигравший. Он вынужден был отказаться от ключевых требований (прекращение огня как условие переговоров), но избежал капитуляции и сохранил поддержку Европы. Он оказался в ловушке - Трамп переложил ответственность на Европу и самого Зеленского.
У Европы роль непонятного участника. На словах лидеры ЕС довольны саммитом в Белом Доме, но, по сути, они наблюдатели, а не игроки. Гарантии безопасности без полноценного участия США - пустой звук.
Итак, кто кого переиграл? Никто. Путин получил дипломатический бонус на Аляске, Его приняли в США с красной дорожкой, эскортом истребителей и поездкой в президентском Cadillac. Это сигнал миру - Россия снова за столом больших игроков.
Трамп хочет быть миротворцем, но его смена риторики от угроз к комплиментам вызывает вопросы. Он явно рассчитывал на громкий успех, на заголовки в стиле: "Трамп заставил Путина пойти на попятную". Но такого не произошло, вместо этого он уехал с Аляски с обещанием продолжить "челночную дипломатию" и созвониться с Зеленским и европейцами.
Те в свою очередь в Вашингтоне очень старались понравиться Трампу, но тому все равно - у него своя игра. Так что положение у них незавидное - давление на них растет.
Происходящее можно сравнить не с игрой в шахматы, а в покер, где все блефуют, но никто не знает, у кого туз в рукаве. Война в Украине продолжается, и Аляска с Вашингтоном лишь показали, что никто не готов пока к реальным уступкам.
