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Для восстановления судоходства в Ормузском проливе необходимо обезвредить около 80 мин
Автор:Редакция news.by
Иран снова закрыл Ормузский пролив в ответ на авиаудары Израиля по Ливану. Но полноценное судоходство даже после разблокировки не восстановится до полной расчистки акватории от 80 мин. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление членов Ассоциации владельцев танкеров.
В публикации также сказано, что в Персидском заливе до сих пор находятся около 600 судов, которые стоят на якоре с февраля.
Отраслевые эксперты предупреждают, что возвращение к нормальной работе займет месяцы. Ситуацию усложняют радиоэлектронные помехи, которые глушат навигацию.
Фото РИА Новости