Для восстановления судоходства в Ормузском проливе необходимо обезвредить около 80 мин

Иран снова закрыл Ормузский пролив в ответ на авиаудары Израиля по Ливану. Но полноценное судоходство даже после разблокировки не восстановится до полной расчистки акватории от 80 мин. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на заявление членов Ассоциации владельцев танкеров.