До 400 управляемых ракет - США одобрили возможную поставку вооружения для Германии

И снова военизированные планы под видом обороны. США одобрили возможную продажу Германии - до 400 управляемых ракет на сумму более миллиарда долларов.



Поставка включает системы шифрования, запасные части и учебное оборудование, а основным подрядчиком выступит американская корпорация. Ракеты предназначены для истребителей F-35, которые Германия начала активно внедрять в рамках модернизации ВВС.



По данным Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности, цель сделки - усилить оборонный потенциал Берлина и расширить возможности НАТО по совместным операциям. При этом в Пентагоне заверяют, поставка - военный баланс в регионе не изменит.