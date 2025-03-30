Дональд Трамп не исключил возможности баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп не исключил, что будет баллотироваться на третий срок в Белом доме. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на NBC News.

В эксклюзивном интервью NBC News Дональд Трамп сказал, в частности, что он "не шутит" по поводу третьего срока. Он при этом добавил, что "еще слишком рано об этом думать".

"Многие хотят, чтобы я это сделал", - отметил Дональд Трамп, имея в виду своих союзников. Однако, по его словам, его команде "предстоит еще долгий путь" и он "сосредоточен на текущем моменте".

На вопрос, хочет ли он остаться на новый срок, президент ответил: "Мне нравится работать".

Когда Дональда Трампа спросили о том, были ли представлены планы, позволяющие ему баллотироваться на третий срок, он ответил: "Есть методы, с помощью которых это можно сделать".

На вопрос NBC News о возможном сценарии, при котором вице-президент США Джей Ди Вэнс будет баллотироваться на президентский пост, а затем передаст эту роль Дональду Трампу, президент США ответил, что "это один" из методов. По его словам, "есть и другие" методы.

В США баллотироваться на третий срок в Белом доме запрещено Конституцией в соответствии с 22-й поправкой. Внесение поправок в Конституцию с целью отмены ограничения в два срока будет чрезвычайно сложным, требуя либо двух третей голосов Конгресса, либо двух третей штатов, согласившихся созвать конституционный съезд для внесения изменений, отмечает NBC News.

Член Палаты представителей Энди Оглз (республиканец от Теннесси) подготовил резолюцию, призывающую к продлению срока президентских полномочий, что позволило бы Дональду Трампу баллотироваться на новый срок. Союзник Дональда Трампа Стив Бэннон заявил в интервью News Nation, что, по его мнению, Дональд Трамп "снова будет баллотироваться и победит в 2028 году".

Между тем Axios со ссылкой на чиновников США сообщает, что Дональд Трамп планирует совершить свой первый зарубежный визит на втором сроке в Саудовскую Аравию. Произойдет это, как ожидается, в середине мая. Поездка может быть связана с достижением мирного соглашения по Украине. Ранее Саудовскую Аравию указывали в качестве наиболее вероятного места проведения переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера.