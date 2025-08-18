3.71 BYN
Дональд Трамп заявил, что визит Путина в США - это победа для двух лидеров
Автор:Редакция news.by
На встрече с Зеленским Дональд Трамп заявил, что визит Владимира Путина в США стал для него победой.
"Они сказали, что из-за того, что Владимир Путин приехал на американскую землю, это было огромным поражением для Дональда Трампа. Нет, на самом деле это было замечательно, что он это сделал. Честно говоря, это было для него трудным делом. Это было противоположно тому, что они говорили", - сказал американский лидер.