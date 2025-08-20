Довольны только 23,5 %. Рейтинг правительства Туска продолжает снижаться

Рейтинг правительства Польши во главе с премьер-министром Дональдом Туском опустился до рекордно низкого уровня. Более половины граждан негативно относятся к польскому режиму. Об этом говорят результаты опроса польской национальной исследовательской группы OGB.

Доля отрицательных оценок работы правительства за последний месяц выросла более чем на 5 %. Политика Туска более или менее устраивает лишь 23,5 % опрошенных.