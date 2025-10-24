Драгоценности из Лувра перевезены в хранилище Банка Франции на глубине 26 метров

Драгоценные украшения из Лувра перевезены в хранилище Банка Франции при беспрецедентных мерах безопасности. Все ювелирные изделия помещены в главный сейф банка - подземное хранилище на глубине 26 метров, где также хранится около 90 % золотого запаса страны. Какие именно экспонаты переехали, не уточняется.

Местные СМИ предполагают, что речь идет как о королевских драгоценностях из Галереи Аполлона, так и о других ювелирных изделиях, ранее выставленных в разных залах музея. Меры предприняты в рамках оценки текущей ситуации с безопасностью в Лувре после ограбления 19 октября. Ранее сообщалось, что стоимость украденных драгоценностей французских монархов оценили в 88 млн евро.