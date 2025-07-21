Экономят на туалетной бумаге и косметике: почему французы вынуждены считать каждую копейку

Экономическая ситуация, сложившаяся во Франции в последние несколько лет, стала настолько плачевной, что государство даже добавили в список стран, нарушающих бюджетную дисциплину Европейского союза.

Недовольство Еврокомиссии понятно. Пятая республика нарушает Маастрихтские критерии - основы Европейского союза. В соглашениях прописано, что дефицит бюджета не должен превышать 3 %, а госдолг 60 %. Во Франции же оба этих показателя не вписываются в норму - там дефицит составляет 5,8 %, а госдолг - 65 %.

На сегодняшний день только по госдолгу во Франции насчитывается 62 млрд евро выплат процентов. Сам размер госдолга составляет почти 3,5 трлн евро, то есть каждый житель страны должен 51 тыс. евро. Между тем, доходы многих французов не поспевают за ростом цен, поэтому им приходится сокращать расходы даже на товары первой необходимости. Это следует из данных соцопроса Французского института общественного мнения Ifop. Так, каждый второй француз экономит на средствах гигиены.

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Готовится Франция и к тотальной экономии даже обычной питьевой воды. Французское издание Le Monde пугает грядущим дефицитом.

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Эксперты комиссариата предоставляют неутешительные прогнозы: если тенденцию не удастся переломить, то 88 % территории столкнется с нехваткой воды, поэтому требуется радикальный пересмотр всей политики обращения с водными ресурсами.

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В общем, принимать душ каждый день и регулярно стирать вещи вскоре может оказаться роскошью для французов.

Кого сократят и "наградят" новым налогом. Почему Париж затягивает туже пояса. Почему французское правительство жалеет денег на пенсии, больничные, отпуска и пособия. Об этом и не только рассказали в "Понятной политике".