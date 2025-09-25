Экс-главу ФБР обвинили в даче ложных показаний о российском вмешательстве в выборы США

Скандал вокруг бывшей верхушки американской разведки. Бывшему директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми были предъявлены обвинения в даче ложных показаний и воспрепятствовании правосудию. Как пишут американские СМИ, под следствием также бывший директор ЦРУ.



Джона Бреннана подозревают в политизации данных о якобы "российском вмешательстве" в выборы в США 2016 года. Инициатором уголовного преследования стала экс-адвокат Трампа, недавно назначенная на пост федерального прокурора.



Оба фигуранта - ключевые участники расследования, которое в свое время поставило под удар предвыборный штаб Трампа.