Экс-президент Франции Николя Саркози раскритиковал Макрона за его позицию по отношению к России. По его словам, европейские страны проигрывают политический конфликт, продолжая поддерживать Украину, которая не сможет победить. Это, по мнению Саркози, несет огромный риск для всего Запада.

Николя Саркози, экс-президент Франции:

"Зная историю отношений России с Францией и Европой, невозможно не сожалеть о полном непонимании, царящем сегодня. Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка. Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный риск для Запада".