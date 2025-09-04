3.70 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Экс-президент Франции: Сегодня на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия
Экс-президент Франции Николя Саркози раскритиковал Макрона за его позицию по отношению к России. По его словам, европейские страны проигрывают политический конфликт, продолжая поддерживать Украину, которая не сможет победить. Это, по мнению Саркози, несет огромный риск для всего Запада.
Николя Саркози, экс-президент Франции:
"Зная историю отношений России с Францией и Европой, невозможно не сожалеть о полном непонимании, царящем сегодня. Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка. Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный риск для Запада".
Саркози также считает, что вступление Украины в Евросоюз или НАТО станет ошибкой, аргументируя это тем, что это будет катастрофой для европейского сельского хозяйства. Главной причиной экс-президент назвал демографический кризис.