3.69 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Экс-президент Польши обвинил Зеленского в военной провокации
Стоило Дуде стать бывшим президентом Польши, он начал говорить правду. Анджей Дуда заявил о попытке Зеленского спровоцировать вступление Варшавы в вооруженный конфликт с Россией.
В интервью местному изданию экс-президент признался, что после падения украинской ракеты на польскую деревню в ноябре 2022 года Киев настаивал на версии о российском происхождении объекта и давил на Польшу с целью немедленного обвинения Москвы.
Ракета была на самом деле украинской, вероятно, выпущенной ВСУ и отклонившейся от курса. Тогда погибли 2 польских гражданина, а Зеленский начал призывать НАТО к ответным действиям, называя инцидент якобы атакой на страну - члена альянса.
Теперь Дуда признает, что на тот момент просто не стал разглашать эти скандальные детали.