Стоило Дуде стать бывшим президентом Польши, он начал говорить правду. Анджей Дуда заявил о попытке Зеленского спровоцировать вступление Варшавы в вооруженный конфликт с Россией.

В интервью местному изданию экс-президент признался, что после падения украинской ракеты на польскую деревню в ноябре 2022 года Киев настаивал на версии о российском происхождении объекта и давил на Польшу с целью немедленного обвинения Москвы.

Ракета была на самом деле украинской, вероятно, выпущенной ВСУ и отклонившейся от курса. Тогда погибли 2 польских гражданина, а Зеленский начал призывать НАТО к ответным действиям, называя инцидент якобы атакой на страну - члена альянса.