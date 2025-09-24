"Организация Объединенных Наций должна быть реформирована, поскольку в настоящий момент она абсолютно не отвечает тем реалиям современной мировой системы, которая существует. Она сориентирована на интересы западных стран, то есть бывших стран-колонизаторов. Из пяти постоянных членов Совбеза три, то есть 60 %, - это западные страны. При том, что Запад - это 1 млрд жителей Земли из 8, то есть доля существенно меньше чем 60 %. Очевидно, реформирование ООН должно проходить посредством выравнивания пропорций, предоставления справедливой доли тем странам и народам, которые освободились, и сокращение доли колонизаторов и империалистов в лице США и их военного блока. Реформа ООН должна быть направлена на создание справедливого миропорядка, основанного на равном представительстве".