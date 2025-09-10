Ситуация во Франции ухудшается с каждым днем. Жители страны все активнее выражают свое недовольство политикой властей, которые по-прежнему игнорируют социальные и экономические проблемы внутри государства. Своим мнением поделился замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

По его словам, антинародная политика Макрона идет по нарастающей, и ситуация во Франции постоянно ухудшается. Это ухудшение касается как социальных функций государства, которые выполняются все в меньшей степени, так экономической и финансовой несостоятельности Франции, в том числе абсолютно непродуктивной, тупиковой миграционной политики, которую французское общество ставит в вину Макрону, поскольку она в значительной степени съедает бюджетные деньги и создает очень опасную ситуацию для французского общества.