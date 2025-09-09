Эксперт: Организовать беспорядки в Непале могли сторонники восстановления монархии

В организации беспорядков в Непале могут быть замешаны сторонники восстановления монархии, однако нет гарантии, что они будут играть важную роль в будущем политическом раскладе, заявил в интервью исполнительный редактор газеты "Артхик Абхиян" Притхви Шрестха. Его слова приводит РИА Новости.

"Возможно, в этих протестах замешаны политические силы, в прошлом потерпевшие поражение, в том числе монархисты, которые заинтересованы в падении нынешнего правительства", - отметил он.

"Они, безусловно, заинтересованы в восстановлении монархии, но нет гарантии, что они будут играть какую-либо роль в будущем политическом раскладе. На первый план сейчас выходят такие молодые лидеры, как Бален Шах, который уже заявил, что будет вести переговоры с военными после роспуска действующего парламента", - пояснил Шрестха.

По словам эксперта, ситуация остается крайне непредсказуемой.

"Согласно конституционной процедуре, основные партии должны выдвинуть кандидатов на министерские посты в новом правительстве, однако толпа не хочет видеть никого из руководителей политических партий во главе правительства. Поэтому ситуация может развиваться как в русле Конституции, так и вне его", - заключил он.

9 сентября армия Непала эвакуировала президента Раму Чандра Пауделу после того, как участники беспорядков вошли в его резиденцию, его офис в столице подожжен, сообщает портал Khabarhub.

Ранее портал сообщал, что участники беспорядков в Непале, которые последовали за запретом на деятельность ряда крупных социальных сетей, вошли в резиденцию президента страны.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, названные в СМИ "Революция поколения Z". В результате столкновений с полицией 22 протестующих погибли, сотни ранены. Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли. Во вторник они подожгли его частную резиденцию, ворвались в правительственный комплекс, подожгли центральный офис правящей партии "Непальский конгресс", подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций.