Эксперт рассказал, что мешает переговорному процессу России и Украины

Дональд Трамп, как заправский шоумен, анонсировал встречу Путина и Зеленского, будто он уже забронировал зал в Лас-Вегасе.

Но вот незадача - шансы на этот саммит тают как снег под солнцем Аризоны. Встреча на Аляске с Путиным, переговоры с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме, казалось, он готов двигать горы ради мира.

Но не прошло и трех дней после вашингтонского саммита, как стали появляться сообщения, что Дональд отстраняется от конфликта в Украине, чтобы посмотреть, смогут ли Путин и Зеленский договориться сами. Это усталость от украинской драмы или хитрый ход, чтобы не в очередной провалиться?

Владимир Зеленский, как всегда, в своем репертуаре - хочет сначала увидеть договор о гарантиях безопасности до любой встречи с Путиным и не хочет видеть Китай в качестве гаранта, что сужает круг потенциальных поручителей. С ЕС он обсуждает варианты, похожие на 5-ю статью НАТО без полноценного членства Украины в альянсе.

Москва же продвигает стамбульские наработки 2022 года, где гарантами должны быть постоянные члены Совбеза ООН, включая Россию и Китай. Советник Зеленского Михаил Подоляк намекает, что Киев может согласиться на де-факто потерю территорий при сохранении де-юре претензий.

Фактически это означает заморозку конфликта по текущей линии фронта. Такой подход может стать компромиссом, но он же и мина замедленного действия. Для России такое неприемлемо. Это верный признак того, что рано или поздно конфликт возобновится.

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Украины:



"Когда Трамп после саммита на Аляске, после встречи с Зеленским и европейцами в Белом доме заявил, что в ближайшее время, на следующей неделе, желательно до конца августа, чтобы была встреча, то понятно, что ответ России в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова был очень четкий - такие встречи необходимо подготовить. Нет смысла там экспромт проявлять, это не "конкурс капитанов", где подготовки практически нет и никто не знает, какие даст ответы оппонент. Это государственное дело. Кроме того, почему Зеленский не готов к этому сегодня? Потому что встреча с Путиным после переговоров с Трампом и европейскими лидерами еще раз как бы легитимизирует его как президента".

А еще без согласованного места эта встреча как корабль без порта назначения, где встречаться, даже если звезды сойдутся, и Путин с Зеленским решат сесть за один стол? Никто не знает.

И вот мы доходим до твитов Трампа, которые, как всегда, добавляют перца в этот геополитический борщ. В одном он критикует Байдена за то, что тот не давал Украине бить по территории России. Это что, Дональд теперь за эскалацию?

А второй твит вообще загадка: коллаж с Хрущевым и Никсоном - их "кухонные дебаты" и рядом похожее по композиции современное фото Трампа и Путина. Что это значит? Намек на историческую разрядку? Возможно, Трамп хочет показать, что он, как Никсон, способен на разрядку с Россией, но его непоследовательность нервирует и Киев, и Европу.

Более того, Трамп прямо заявил, что Украина не вернет Крым и не войдет в НАТО. В любом случае, эти твиты как дымовая завеса, за которой нет ясности, только вопросы.

А вот и пикантная деталь: Зеленский, по данным Financial Times, пообещал Трампу закупку американского оружия на 100 млрд долларов за европейские деньги. Это попытка задобрить Дональда или реальная ставка на усиление армии?

Итак, есть ли шансы на встречу? Теоретически - да, но на практике все упирается в кучу барьеров. Так что пока больше шума, чем реальных действий.