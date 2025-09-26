Эксперты ухудшили экономический прогноз для Германии. Организация экономического сотрудничества и развития ожидает, что рост ВВП некогда крупнейшей экономики Европы в этом году составит всего 0,3 %. Причина - неопределенность из-за американских пошлин, последствия которых "еще полностью не ощутимы", но уже заметны. Так, Bosch сокращает 13 тыс. рабочих мест.



В 2024 году там уже ликвидировали почти 12 тысяч рабочих мест по всему миру. Явные проблемы и у Porsche. Символ роскоши и успеха вылетел из главного биржевого индекса Германии. Посмотрев на капитализацию компании, в DAX решили, что в топ-40 ей не место. С начала года падение акций на четверть - до 42 евро. Раньше спрос поддерживали американцы, но тарифы Трампа делают свое дело - немецкий люкс становится никому не нужным.