Эммануэля Макрона в Нью-Йорке остановила полиция

Машину французского президента Эммануэля Макрона по дороге в штаб-квартиру ООН остановила полиция, чтобы обеспечить проезд американскому лидеру Дональду Трампу.

Макрон попытался что-то объяснить, но все оказалось безрезультатно. В итоге ему пришлось звонить Трампу и жаловаться на блюстителей порядка. В конце концов французу дали дорогу, однако лишь после проезда хозяина Белого дома. Инцидент урегулирован, но, как говорится, осадок остался.

Фото: Известия

