ЕС не сможет понизить цены на российскую нефть без одобрения Трампа

Европейский союз не сможет понизить потолок цен на российскую нефть, потому что президент США Дональд Трамп выступает против данной инициативы. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило Politico, пишет БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

Указывается, что мнение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас по вопросу ограничений на цены на российское сырье "не имеет большого значения", поскольку без одобрения Вашингтона Брюссель вряд ли сможет в полной мере реализовать эти планы.