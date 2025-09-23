Эстония готова разместить у себя британские самолеты, способные нести на своем борту ядерное оружие

Министр обороны Эстонии заявил, что ситуация в регионе становится все напряженнее, поэтому двери для союзников в его страну открыты. Стало известно, что официальный Таллин готовится разместить у себя британские самолеты F-35 A. Они способны нести на своем борту ядерное оружие. Такое решение будет явным шагом Эстонии в сторону дальнейшей эскалации, поскольку расстояние от эстонской границы до Санкт-Петербурга не превышает 150 км.



Издание Financial Times пишет, что агрессивная позиция прибалтийских государств в отношении России серьезно тревожит Соединенные Штаты. В администрации Трампа полагают, что Литва, Латвия и Эстония не склонны проявлять сдержанность в словах и действиях. Эти страны уверены, что за ними стоит НАТО, и если что, эта структура их защитит.