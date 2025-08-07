3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
Эстония намерена поставить водные заграждения на реке Нарва на границе с Россией
Автор:Редакция news.by
В Эстонии придумали новый способ освоить средства на оборону. В департаменте полиции и погранохраны решили поставить водные заграждения на реке Нарва на границе с Россией. Уже существующие преграды якобы легко преодолимы в отличие от "укрепленной" наземной границы, которая будет полностью готова уже в этом году.
В ведомстве заявили, что намерены поставить конструкции, аналогичные тем, которые устанавливают США в рамках борьбы с нелегальной миграцией. И планируют опробовать подобную систему на участке длиной около полутора километров.
Бюджет пилотного проекта примерно миллион евро. Общая протяженность речной и озерной границы Эстонии с Россией - около 200 километров.