Эстония намерена поставить водные заграждения на реке Нарва на границе с Россией

В Эстонии придумали новый способ освоить средства на оборону. В департаменте полиции и погранохраны решили поставить водные заграждения на реке Нарва на границе с Россией. Уже существующие преграды якобы легко преодолимы в отличие от "укрепленной" наземной границы, которая будет полностью готова уже в этом году.