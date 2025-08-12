Эстония намерена взять кредит 3,6 млрд евро у ЕС для закупки вооружения

Эстония намерена взять у Евросоюза солидный долгосрочный кредит на оборонные нужды. Сумма займа составляет 3,6 млрд евро, а срок погашения - до 45 лет.

Полный список вооружений будет представлен до конца ноября 2025 года. Деньги нужны на закупку зенитных ракет для ПВО средней и малой дальности, артиллерийских снарядов и других боеприпасов, для боевых машин пехоты, а также пополнения вооружения военно-морских сил страны.