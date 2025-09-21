Эстония обвиняет Россию в нарушении воздушного пространства

Таллин, воодушевленный действиями Варшавы в истории с дронами, сообщил, что 22 сентября состоится экстренное заседание Совбеза ООН в связи с якобы нарушением российскими истребителями эстонского воздушного пространства. Эстония также затребовала консультации с членами НАТО согласно статье 4 Североатлантического договора.

Таллин обвиняет Москву в том, что 19 сентября российские истребители нарушили границу страны над Балтийским морем и находились в ее воздушном пространстве необычно долгое время - 12 минут.