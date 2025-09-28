Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Эстония отказала Rheinmetall в строительстве завода

Эстония отказалась от строительства завода немецкого оружейного гиганта Rheinmetall. Министр обороны заявил, что в случае принятия предложения из кармана налогоплательщиков ушла бы "очень большая сумма". Но в этом ли причина?

Немецкое предприятие предложило прибалтийской республике долю лишь в 49 % с условием обязательных закупок боеприпасов, произведенных на заводе.

Однако эти условия в Таллине сочли неприемлемыми, зато Ригу они устроили - СМИ сообщают, что концерн в итоге построит завод в Латвии.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

ЭстонияГермания