Эстония продаст брошенные на границе с Россией авто

В Эстонии уже с октября начнут проводить эвакуацию машин, оставленных возле границы с Россией. Потом их продадут с аукциона. Как сообщили в департаменте транспорта, владельцы с весны стали получать уведомления о необходимости забрать автомобили. Иначе машины выставят на аукцион, а вырученные средства перечислят в госбюджет.



К концу августа было зафиксировано 39 брошенных авто. Напомним, все страны Евросоюза, которые граничат с Россией, закрыли въезд на свою территорию для автомобилей с российскими номерами еще в 2023 году.