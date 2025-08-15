3.72 BYN
Эстонская оппозиция призвала провести в стране досрочные парламентские выборы
Автор:Редакция news.by
Эстонская оппозиция призвала к проведению в стране досрочных парламентских выборов. Этого, судя по опросам, также желают две трети граждан страны.
Если добиться проведения досрочных выборов удастся, это станет прецедентом. Прежде подобного в истории страны не случалось. Очередные выборы состоятся в 2027-м.
И инициативу оппозиции, скорее всего, попытается блокировать правящая коалиция.
Между тем, старт кампании за объявление внеочередных выборов знаменует собой начало внутриполитического кризиса в Эстонии. Властям с каждым днем делается все труднее объяснить гражданам, что во имя увеличения военных расходов эстонцам необходимо потуже затянуть пояса.