Эстонская оппозиция призвала провести в стране досрочные парламентские выборы

Эстонская оппозиция призвала к проведению в стране досрочных парламентских выборов. Этого, судя по опросам, также желают две трети граждан страны.

Если добиться проведения досрочных выборов удастся, это станет прецедентом. Прежде подобного в истории страны не случалось. Очередные выборы состоятся в 2027-м.

И инициативу оппозиции, скорее всего, попытается блокировать правящая коалиция.