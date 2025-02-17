3.54 RUB
3.26 USD
3.42 EUR
Евродепутат: ЕС поставил себя в очень сложное положение, США бросили Брюссель
Переговоры представителей России и США, запланированные в Саудовской Аравии на 18 февраля, в центре всеобщего внимания. Темы обсуждений - ситуация в Украине и Ближнем Востоке, восстановление российско-американских отношений и предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.
По инициативе Вашингтона, в присутствии на переговорах отказано европолитикам. Депутат Европарламента, экс-советник генерального секретаря ООН отметил, что ЕС поставил себя в очень сложное положение, США бросили Брюссель. Причина - в агрессивной политике последнего.
Депутат Европарламента, экс-советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург высказал, что теперь американский и российский президенты будут решать вопрос о мире в Украине. И ни одна европейская страна не будет участвовать в этих переговорах. "Не смешно. Это печально. Мы проводим абсолютно агрессивную политику продолжения войны. Только агрессия. Ни слова о переговорах, ни слова о дипломатии", - сожалеет он.
Шуленбург напоминает, что в Евросоюзе твердят, мол, украинский конфликт не был никем спровоцирован. Но Трамп парирует, говоря о том, что война была вызвана бывшим хозяином Белого дома Байденом, а спровоцирована Зеленским. Стремление выдавать желаемое за действительное и не останавливать украинский конфликт - одна из важнейших причин, почему ЕС не будет за столом переговоров.