Переговоры представителей России и США, запланированные в Саудовской Аравии на 18 февраля, в центре всеобщего внимания. Темы обсуждений - ситуация в Украине и Ближнем Востоке, восстановление российско-американских отношений и предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

По инициативе Вашингтона, в присутствии на переговорах отказано европолитикам. Депутат Европарламента, экс-советник генерального секретаря ООН отметил, что ЕС поставил себя в очень сложное положение, США бросили Брюссель. Причина - в агрессивной политике последнего.

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Депутат Европарламента, экс-советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург высказал, что теперь американский и российский президенты будут решать вопрос о мире в Украине. И ни одна европейская страна не будет участвовать в этих переговорах. "Не смешно. Это печально. Мы проводим абсолютно агрессивную политику продолжения войны. Только агрессия. Ни слова о переговорах, ни слова о дипломатии", - сожалеет он.