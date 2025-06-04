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Европа выдворит всех украинцев

Для Евросоюза военная поддержка киевского режима - это одно, а вот проблема беглых украинцев - совсем другое. Еврокомиссия приступает к разработке плана по возвращению последних обратно на родину. В ЕС на сегодня проживают около 4 млн 300 тыс. граждан Украины, больше всего в Польше, Германии и Чехии.

Брюссель рекомендует создать там информационные центры, чтобы попытаться организовать скоординированное переселение нежелательных украинских мигрантов. Но за этим кроется полный отказ от директивы о временной защите ЕС, которая позволила миллионам украинцев жить и работать в странах сообщества. Вопрос могут поднять на ближайшем заседании Совета ЕС.

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