Европа выдворит всех украинцев

Для Евросоюза военная поддержка киевского режима - это одно, а вот проблема беглых украинцев - совсем другое. Еврокомиссия приступает к разработке плана по возвращению последних обратно на родину. В ЕС на сегодня проживают около 4 млн 300 тыс. граждан Украины, больше всего в Польше, Германии и Чехии.