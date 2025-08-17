Европейские лидеры и Зеленский направляются в Вашингтон

Белый дом в ожидании большой делегации. 18 августа на встречу с Трампом, как ожидается, прибудет Зеленский. Начало запланировано на 20:15 по минскому времени.

Как уточняет Bloomberg, Зеленский, отправляясь в Вашингтон, столкнулся с дилеммой: рискнуть вызвать гнев американского лидера или принять быструю мирную сделку. По данным агентства, сейчас цели Зеленского на встрече в Белом доме такие: узнать больше о требованиях России, обозначить сроки трехсторонней встречи, а также подтолкнуть Вашингтон к санкциям против Москвы.

При этом позиция на переговорах осложняется разногласиями между США, Киевом и другими союзниками. Зеленского хоть и будет сопровождать группа европейских лидеров, тут - сомнения, что они смогут повлиять на Трампа.