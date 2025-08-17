3.72 BYN
Европейские лидеры и Зеленский направляются в Вашингтон
Белый дом в ожидании большой делегации. 18 августа на встречу с Трампом, как ожидается, прибудет Зеленский. Начало запланировано на 20:15 по минскому времени.
Как уточняет Bloomberg, Зеленский, отправляясь в Вашингтон, столкнулся с дилеммой: рискнуть вызвать гнев американского лидера или принять быструю мирную сделку. По данным агентства, сейчас цели Зеленского на встрече в Белом доме такие: узнать больше о требованиях России, обозначить сроки трехсторонней встречи, а также подтолкнуть Вашингтон к санкциям против Москвы.
При этом позиция на переговорах осложняется разногласиями между США, Киевом и другими союзниками. Зеленского хоть и будет сопровождать группа европейских лидеров, тут - сомнения, что они смогут повлиять на Трампа.
С пессимизмом смотрят на предстоящую встречу и другие СМИ. Сразу несколько изданий заявляют, Европа боится отпускать Зеленского одного в Вашингтон. Представители ЕС опасаются его согласия на мирный план, который предлагает Владимир Путин. Впрочем, Трамп в социальных сетях уже намекнул, как можно быстро закончить конфликт - как минимум согласиться на признание Крыма российским и забыть про членство Киева в НАТО.