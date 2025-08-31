"Вечная война и огромные расходы" - такое будущее готовит Брюссель для Европы. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Свой гневный пост он опубликовал в соцсети X. Там же выдержки из отчета главы МИД Венгрии об итогах встречи министров иностранных дел стран ЕС в Копенгагене.

Петер Сийярто отметил, что совещание показало: большинство из них настроены на длительное продолжение военного конфликта в Украине.

"Они хотят направить десятки миллиардов евро в Украину на зарплаты солдатам, беспилотники, оружие и функционирование украинского государства. Европейская комиссия в очередной раз повела себя как украинская комиссия, обслуживая интересы Киева в ущерб интересам государств-членов", - заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Глава Еврокомиссии анонсировала карту военных инвестиций

Флориан Филиппо призвал как можно скорее выйти из ЕС, чтобы сэкономить миллиарды евро. В то же время рост военных расходов подтвердила и глава Еврокомиссии. По ее словам, в ближайшие недели будет представлена новая дорожная карта увеличения военных инвестиций в Евросоюзе, которая будет утверждена на саммите ЕС в октябре.



Об этом Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции на польско-белорусской границе в Крынках в рамках своего турне по так называемым семи прифронтовым государствам ЕС.

