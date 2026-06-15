Франция получит 15 млрд долларов в рамках программы SAFE

Брюссель следует выбранному им курсу на милитаризацию: Еврокомиссия предоставит Франции военный заем в размере 15 млрд евро в рамках европейской программы SAFE. Об этом заявила глава Еврокомиссии.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, мощная военная промышленность Франции делает ее ключевой страной для европейской безопасности. Еврочиновница упомянула, что программа SAFE предназначена для усиления военных возможностей стран ЕС, в том числе и для их помощи Украине.