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Франция получит 15 млрд долларов в рамках программы SAFE
Автор:Редакция news.by
Брюссель следует выбранному им курсу на милитаризацию: Еврокомиссия предоставит Франции военный заем в размере 15 млрд евро в рамках европейской программы SAFE. Об этом заявила глава Еврокомиссии.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, мощная военная промышленность Франции делает ее ключевой страной для европейской безопасности. Еврочиновница упомянула, что программа SAFE предназначена для усиления военных возможностей стран ЕС, в том числе и для их помощи Украине.
Она подчеркнула, что с учетом выделения денег Франции Еврокомиссия уже распределила между странами ЕС 78 млрд евро военных кредитов, то есть половину программы SAFE, объем которой составляет 150 млрд евро.