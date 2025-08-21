Французская оппозиция в парламенте намерена вынести вотум недоверия правительству

Фракция левой партии "Неподчинившаяся Франция" в Национальном собрании (нижней палате парламента) внесет на голосование резолюцию о недоверии правительству сразу после завершения парламентских каникул. Об этом в эфире радиостанции RTL заявил национальный координатор партии Манюэль Бомпар, информирует БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"В первый же день парламентской сессии "Неподчинившаяся Франция" внесет вотум недоверия с целью отправить в отставку правительство и не дать проекту бюджета премьера Франсуа Байру воплотиться в жизнь", - сказал Бомпар.

По его словам, левые выражают недовольство по поводу плана жесткой экономии, представленного главой кабмина ранее. "Некоторые социальные выплаты не будут проиндексированы. Это приведет к прямому снижению покупательной способности очень большой части граждан Франции, которые уже находятся в крайне тяжелой ситуации", - заявил политик.

По информации радиостанции, "Неподчинившаяся Франция" может оказаться не единственной партией, выступающей за отставку правительства. Резолюцию о недоверии кабмину может также поддержать правое "Национальное объединение", лидером парламентской фракции которого является Марин Ле Пен.

Ранее Байру предупредил сограждан о необходимости участия в стабилизации национального бюджета, дефицит которого за первое полугодие этого года превысил 100 млрд евро. Согласно представленному премьером плану, в общей сложности за счет различных мер правительство рассчитывает сэкономить 43,8 млрд евро в 2026 году, чтобы ограничить дефицит бюджета уровнем 4,6 % ВВП. Для сравнения: в 2024 году этот показатель достигал 5,8 %.