Фрис: ЕС инвестирует 1 млрд евро в украинскую военную промышленность

Внешнеполитическая служба ЕС утверждает, что Еврокомиссия уже подписала первые контракты об инвестициях в ВПК Украины. Об этом заявил заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис на конференции по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности между ЕС и Украиной в Брюсселе, сообщает ТАСС.

"Глава внешнеполитической службы ЕС 9 мая заявила, что ЕС инвестирует 1 млрд евро в украинскую военную промышленность, и первые контракты уже были подписаны", - заявил Фрис.

Он также высказал мнение, что Украина "может многому научить ВПК ЕС".

По его словам, ЕС и Украина решили создать "еще одну совместную комиссию", которая займется военно-техническим сотрудничеством между Брюсселем и Киевом.

Фрис отметил, что глава евродипломатии Кая Каллас лично не смогла принять участие в форуме, хотя она была заявлена организаторами, но передала участникам "наилучшие пожелания".