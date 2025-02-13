FT: вспышка птичьего гриппа в США оказалась самой серьезной за последние годы

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Вспышка птичьего гриппа, охватившая США и приведшая к росту цен на куриные яйца и их дефициту в Штатах, является самой серьезной за последние несколько лет. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на британскую газету Financial Times.

"Хотя в последние несколько лет волны птичьего гриппа приходили и уходили, эта нынешняя вспышка является самой серьезной на сегодняшний день, нет никаких признаков замедления", - приводит газета слова Карин Рисполи, ведущего редактора Expana (источник газеты).

Как отмечает Financial Times, американские фермеры вынуждены забивать кур, чтобы остановить распространение птичьего гриппа. По словам Рисполи, за последние четыре месяца в США забили около 46 млн кур-несушек, их число составляет 15 % от поголовья во всей стране (304 млн).

Ранее телеканал CNN сообщил, что США столкнулись с дефицитом яиц из-за распространившегося в стране птичьего гриппа, нехватка может продлиться еще несколько месяцев. Телеканал NBC сообщал со ссылкой на данные Бюро статистики труда США, что средняя цена на яйца в стране за последний год выросла на 50 %, а после победы президента США Дональда Трампа на выборах темпы роста ускорились.

С начала 2024 года вспышки вируса гриппа птиц регистрируются по всему миру. Несмотря на широкую географию распространения вируса птичьего гриппа, по данным Всемирной организации здоровья животных (WOAH), в 2024 году в мире зарегистрировано значительно меньше вспышек среди дикой и домашней птицы, чем в 2023 году. На территории РФ также было выявлено меньшее количество очагов инфекции, чем в предыдущий период, отметили в ведомстве.